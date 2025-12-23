الرياض - كتبت رنا صلاح - يعرف فصل الشتاء أنه الموسم الذي يتناول فيه الأشخاص كميات أعلى من الطعام، ويعود ذلك بسبب حاجة الجسم لزيادة الطاقة، وتأثر التقلبات الهرمونية المرتبطة بنقص الضوء، ما يؤدي إلى زيادة هرمونات الجوع.

سناكات صحية لموسم الشتاء

إذ يتناول المعظم الكثير من الطعام الذي يسبب زيادة في الوزن أو الذي يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة جدا، فلذلك إليك خمس سناكات طبيعية لا تساهم في زيادة الوزن وسهلة التحضير.

السناك الأول تناول التفاح مع زبدة المكسرات، إذ إن التفاح غني بالألياف، وزبدة المكسرات كزبدة الفول السوداني أو زبدة البندق تحتوي على نسب من الدهون الصحية والبروتين، ما يشكلان معا وجبة خفيفة وصحية وسهلة التحضير، ويجب الأخذ بعين الاعتبار تناول ملعقة صغيرة واحدة من الزبدة دون الإفراط.

سناك الفوشار الذي يعد سهل التحضير ومليئا بالألياف وقليل السعرات الحرارية، وخاصة إذا تمت إضافة إليه الزبدة بكمية مناسبة، مع الابتعاد عن تناول الجاهز منها الذي يحتوي على نكهات اصطناعية.

ويمكنك تناول المكسرات التي تحتوي على دهون وألياف وبروتين، ولا تسبب زيادة في الوزن، وأيضا يمكنك تناول الجبن القريش مع الخيار، حيث إن الجبن غني بالبروتين والكالسيوم.

أما السناك الخامس فهو الحمص مع الخضار، حيث إن الحمص مليء بالبروتين والدهون الصحية، والخضروات الطازجة مليئة بالفيتامينات والمعادن، ومعا يشكلان وجبة خفيفة تساعد على الإشباع.