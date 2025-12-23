الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الأطباء وخبراء التغذية، أن طريقة طهي الطعام يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على قيمته الغذائية للوجبة، لذلك من المهم اختيار طرق الطهي التي تحافظ على الفوائد الصحية للأطعمة، خصوصًا عند إعداد الأطباق الغنية بالكربوهيدرات مثل المكرونة.

لمحبي المكرونة.. خطأ شائع عند الطهي قد يرفع سكر الدم بسرعة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، يوصي الخبراء بطهي المكرونة بحيث تبقى متماسكة عند تناولها، بدلاً من تركها على النار تطهى لفترة طويلة، ويتسبب طهي المكرونة لفترة طويلة في إطلاق النشا الذي يحتوي على عناصر غذائية مهمة في ماء الطهي، مثل البروتين والكربوهيدرات والألياف، مما يقلل من قيمتها الغذائية وفوائدها الصحية، كما أن المكرونة المطهية لفترة طويلة، قد ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

طهي المكرونة

كما نقلت الصحيفة عن ميشيل هاوزر، الأستاذة المساعدة في الجراحة السريرية بمركز ستانفورد، قولها إن المكرونة المتماسكة “تؤثر بشكل أقل على مستويات السكر في الدم مقارنة بالمكرونة المطهوة جيدًا”.

تساعد هذه الطريقة في إبطاء هضم وامتصاص الغلوكوز، مما يؤدي إلى خفض “المؤشر الجلايسيمي” أو مؤشر نسبة السكر في الدم، وهو المؤشر يحدد سرعة ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول الكربوهيدرات، وتعد الأطعمة منخفضة المؤشر، مثل المكرونة المتماسكة والشوفان والجزر، أكثر فائدة للصحة مقارنة بالأطعمة مرتفعة المؤشر مثل البطاطا والخبز الأبيض.

رفع نسبة السكر في الدم

وعند ارتفاع مستوى السكر في الدم بسرعة، يفرز الجسم الأنسولين لإعادة التوازن، إلا أن هذا الارتفاع المفاجئ قد يسبب انخفاض سريع في السكر، مما يسبب الشعور بالإرهاق والرغبة في تناول المزيد من الطعام، ولذلك يوصي بعدم شطف المكرونة بعد الطهي، لأن هذا يتسبب في فقدان النشويات والعناصر الغذائية المفيدة التي تحتوي عليها المكرونة.