الحماية المدنية: إنقاذ شخص مصاب من أسفل ركام عقار إمبابة المنهار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 08:23 مساءً - تمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذ شخص مصاب من أسفل ركام عقار إمبابة المنهار ليرتفع عدد المصابين إلى 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، ويستكمل رجال المباحث جمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الواقعة.

انهيار عقار سكنى فى إمبابة

وكان عقار سكني مكون من 4 طوابق انهار بمنطقة إمبابة وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

غرفة العمليات تلقت بلاغا بالحادث

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بانهيار عقار فى إمبابة، وانتقل رجال المباحث والحماية إلي موقع الحادث وجارى حصر ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج أن وجد، بينما تم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.