أخبار اليمن : الاحتلال يصعّد عدوانه في الضفة والقدس

الاحتلال يصعّد عدوانه في الضفة والقدسصعّد الاحتلال الإسرائيلي اليوم من عدوانه على الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والذي ارتفع منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن شابا فلسطينيا أصيب ظهر اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.

وذكرت محافظة القدس، أن الاحتلال أغلق حاجز قلنديا العسكري، وداهم عددا من المحلات التجارية في بلدة /كفر عقب/، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

كما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بهدم منزل عائلة الشهيد في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل العائلة.

واعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا من قرية كيسان شرق محافظة بيت لحم، عقب اقتحامها من قبل عدد من المستعمرين، محاولين مداهمة المنازل، إلا أن الفلسطينيين تصدوا لهم ومنعوهم من الاقتراب.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة سيلة الظهر جنوب محافظة جنين، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الجنوبية، ونشرت آلياتها في الشوارع، وأعاقت حركة المركبات الفلسطينية.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.