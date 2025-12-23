أخبار اليمن : الصقيع مستمرّ.. احذروا

الصقيع مستمرّ.. احذرواتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار الطقس الشديد البرودة والبارد في المرتفعات والمحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة۔

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع استمرار الطقس الشديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، مأرب والجوف، وحدوث الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

فيما قد يكون الطقس بارداً بوجه عام في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، أب، الضالع، لحج، أبين وفي صحارى وهضاب المهرة وحضرموت وشبوة.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء الشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف.