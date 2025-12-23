الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر التمر فاكهة مغذية ولذيذة وصحية للغاية، فهو مليء بالألياف والسعرات الحرارية والسكريات الطبيعية، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة حلوة أو ضمن الوجبات الرئيسية، ومع ذلك، يوصي الأطباء بعدم تناوله على الريق في الصباح الباكر، لأنه يتسبب في ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، لذلك، يفضل تناول التمر مع وجبة الإفطار، أو قبل ممارسة التمارين، أو كوجبة خفيفة خلال اليوم.

تحذير عاجل من تناول التمر في هذا التوقيت

تناول التمر في الصباح

التمر من الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية مثل الألياف ومضادات الأكسدة، كما أنه مغذي وله مؤشر جلايسيمي منخفض ويدعم صحة الدماغ، ومع ذلك، ينصح الأطباء بعدم تناوله كأول شيء في الصباح، وذلك بسبب محتواه العالي من السكر، الذي يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم ثم انخفاضه، وبالتالي يجعلك تشعر بالتعب الشديد في وقت لاحق، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى السمنة وهي بداية للعديد من الأمراض المروعة مثل مشاكل القلب والسكري وحتى السرطان.

ما هو أفضل وقت لتناول التمر ؟

يشير الخبراء إلى أن جسمك يستطيع تحديد نوع الإنزيمات التي يحتاجها حسب نسبة العناصر الغذائية في الطعام، مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، لذلك، يعد أفضل وقت لتناول التمر كالتالي:

كوجبة إفطار

يعد التمر خيارًا ممتازًا لإضافة الحلاوة الطبيعية والألياف إلى نظامك الغذائي في وجبة الإفطار، كما أن غناه بالألياف يساعدك على الشعور بالشبع والرضا طوال الصباح.

كوجبة خفيفة

نظرًا لغناها بالألياف واحتوائها على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، فإن تناولها كوجبة خفيفة يساعد على ارتفاع السكر في الدم تدريجيًا، مما يمنحك شعور بالنشاط.

قبل التمرين

يحتوي التمر على نوع من الكربوهيدرات البطيئة الإطلاق التي تسمح بتدفق ثابت من الطاقة لتغذية تمرينك، لذا، يجب تناول حوالي 2 إلى 4 تمرات خلال 30 إلى 60 دقيقة قبل التمرين.

وجبة خفيفة في الليل

كما يعتبر التمر وجبة خفيفة رائعة قبل النوم، إذ تستغرق الألياف وقتًا أطول للهضم، وبالتالي يساعدك على البقاء ممتلئًا وإبعاد نوبات الجوع في منتصف الليل.

أوقات أخرى لا يجب عليك تناول التمر

إلى جانب الاستيقاظ مبكرًا، توجد بعض الأوقات التي لا يكون فيها تناول التمر فكرة جيدة، وهي:

إذا كنت تعاني من القولون العصبي

يمكن أن يكون الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي حساسين للأطعمة التي تحتوي على FODMAPs، وهي كربوهيدرات صغيرة السلسلة يكون من الصعب على بعض الأشخاص هضمها، لأن التمور غنية بالفركتوز، فقد تسبب لهم الانتفاخ واضطراب المعدة.

بعد تناول وجبة كبيرة

تحتوي التمور على نسبة كبيرة من الألياف، والتي تستغرق وقتًا أطول للهضم.

حساسية

بالرغم من أنها نادرة، لكن بعض الأشخاص حساسون أو حتى لديهم حساسية تجاه التمور، لذلك يفضل تجنبها.

إسهال

كما يحتوي التمر على نسبة عالية من السوربيتول، الذي يزيد من حركة الأمعاء عند بعض الأشخاص، لذا من الضروري الحد من تناول التمر أو تجنبه.

ويذكر، أن التمر يساعد على قتل الديدان المعوية وكذلك تطهير الأعضاء الحيوية وتحسين صحة القلب والكبد، كمت تساعد التمور أيضًا في تحسين القدرة الجنسية وتعمل كمنشط جنسي، كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنح بشرتك وشعرك لمعانًا طبيعيًا.