الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد المهاجم الجزائري محمد عمورة للعب دور محوري في سعي منتخب بلاده لاستعادة هيبته في كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، بعد إخفاقين متتاليين في النسختين الماضيتين.

عمورة يقود طموحات الجزائر لاستعادة أمجاد أمم إفريقيا

وكان "ثعالب الصحراء" قد توجوا باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم عام 2019 بمصر، بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف في النهائي، لكنهم فشلوا لاحقاً في تحقيق أي انتصار خلال ست مباريات، ليخرجوا مرتين من الدور الأول بشكل مهين، ما أدى إلى إقالة المدرب جمال بلماضي.



وتولى السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، المولود في البوسنة والهرسك، قيادة الجزائر العام الماضي، حيث أحدث تغييرات كبيرة، أبرزها منح عمورة المزيد من الفرص، ليصبح هداف التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 10 أهداف، بينها ثلاثية أمام موزامبيق وثنائيات ضد بوتسوانا والصومال وأوغندا.



كما واصل عمورة تألقه بتسجيل أهداف في المباريات التحضيرية، فيما تستعد الجزائر لمواجهة السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية ضمن المجموعة الخامسة، التي يُتوقع أن تتصدرها الجزائر. وأكد بيتكوفيتش أن الهدف الأساسي هو تجاوز الدور الأول والذهاب بعيداً في البطولة.



من جانبه، عبّر عمورة عن تفاؤله بقدرة الجزائر على المنافسة بقوة، مؤكداً أن المنتخب يملك تشكيلة متوازنة تضم لاعبين مميزين، وأنه يسعى لإسعاد الجماهير والقتال من أجل اللقب. وأشاد بالمدرب بيتكوفيتش لنجاحه في خلق أجواء إيجابية داخل المعسكرات التدريبية.



ويواصل عمورة تألقه أيضاً مع فريقه فولفسبورغ الألماني، حيث سجل هدفاً في الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ، ويتصدر قائمة الهدافين الأفارقة في الدوري الألماني هذا الموسم برصيد ستة أهداف، بالتساوي مع الإيفواري يان ديومانديه مهاجم لايبزيغ.



بدأ عمورة مسيرته الاحترافية قبل خمس سنوات مع وفاق سطيف، قبل أن ينتقل إلى لوغانو السويسري، ثم أونيون سان جيلواز البلجيكي، وصولاً إلى فولفسبورغ الذي ضمه بشكل دائم بعد فترة إعارة ناجحة.