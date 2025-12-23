غداً.. إنطلاق فعاليات البطولة التنشيطية للتايكواندو

غداً.. إنطلاق فعاليات البطولة التنشيطية للتايكواندوتبدأ يوم غداً الأربعاء بالعاصمة صنعاء، فعاليات البطولة التنشيطية الثالثة للتايكواند وتصفيات منتخبي الشباب والرجال، التي ينظمها الاتحاد العام للعبة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ودعم وتمويل صندوق رعاية النشء خلال الفترة (24 – 26) ديسمبر الجاري.

وتشهد البطولة التي تحتضنها صالة نادي 22 مايو بالعاصمة صنعاء، مشاركة نحو (100) لاعباً من مختلف محافظات الجمهورية يمثلون أمانه العاصمة والمكلا وسيئون وإب وذمار ولحج، حيث ستجرى منافسات فئة الشباب في أوزان: (45، 48، 55كجم)، فيما ستجرى منافسات فئةالرجال في أوزان (54، 58، 63 كجم).

واستكمل الاتحاد العام للتايكواندو كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لإنطلاق البطولة من أجل تحقيق كافة الأهداف المطلوبة، وظهور البطولة بصورة مميزة من جميع النواحي التنظيمية.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البطولة صباح يوم غداً بوصول الفرق المشاركة، ومن ثم إجراء عملية الوزن التجريبي والفعلي للاعبين في مختلف الأوزان، وعقد الإجتماع الفني بحضور ممثلي الفرق والحكام، فضلاً عن سحب قرعة البطولة لتحديد أطراف النزالات في الأدوار التأهيلية وذلك خلال الفترة المسائية من نفس اليوم، بينما تجرى النزالات يومي الخميس والجمعة، يعقبها حفل الختام وتكريم الابطال بالكؤوس والشهادات والميداليات الملونة.

الجدير بالذكر أن منافسات البطولة سيسبقها إقامة دورة تحكيمية مبتدئة وإنعاشية لتطبيق قوانين التحكيم الجديدة بهدف تأهيل الحكام لإدارة منافسات اللعبة، فضلاً عن تنفيذ فحوصات الأحزمة السوداء وذلك تزامناً مع فعاليات البطولة.