الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة والبرودة الشديدة غدا الأربعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 07:29 مساءً - مع اقتراب نهاية ديسمبر، لا تزال التقلبات الجوية تفرض كلمتها على المشهد اليومي. حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، الموافق 24 ديسمبر، محذرة من أجواء "شديدة البرودة" تسيطر على ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر، بينما تحتفظ ساعات النهار بلمسات من الدفء المائل للاعتدال.

ضباب صباحى وسحب منخفضة

أشارت الهيئة في بيانها إلى ظاهرة "الشبورة المائية" الكثيفة كأحد أهم الملامح الجوية غداً، حيث من المتوقع أن تمتد من الساعة 3 وحتى 9 صباحاً، مغطيةً الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، ووسط سيناء. كما لفتت الأرصاد إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة، قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على الحركة اليومية، خاصة في مدن القناة ووسط سيناء.

خريطة درجات الحرارة.. تباين بين الشمال والجنوب

يُظهر التباين الحراري غداً طقساً معتدلاً في القاهرة والإسكندرية بعظمى تصل إلى 21 درجة، بينما تنخفض الصغرى لليلاً إلى 11 و12 درجة. وفيما تشهد محافظات الصعيد مثل سوهاج وقنا تراجعاً ملحوظاً في الصغرى لتسجل 9 درجات فقط، تظل أسوان هي الأكثر دافئاً نهاراً بعظمى تلامس 27 درجة.

وتناشد الجهات المعنية السائقين بتوخى الحذر التام أثناء القيادة فى ساعات الصباح الأولى نظراً لانخفاض الرؤية الأفقية، مع ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة لمواجهة لسعات البرد الليلية.