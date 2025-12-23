منتخب الفراعنة يبدأ تدريباته لمواجهة جنوب أفريقيا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 08:23 مساءً - خاض منتخب الفراعنة تدريباته بملعب تغازوت استعدادًا لمواجهة جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، وهي المباراة التي تقام الجمعة المقبل على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وخاض اللاعبون الذين لعبوا مباراة زيمبابوي، والتي شهدت فوز الفراعنة 2-1، أمس في الجولة الأولى بالبطولة، تدريبات استشفائية، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وجملاً فنية وتقسيمة في نهاية المران.

وفاز منتخب الفراعنة بهدفين مقابل هدف على خصمه زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات، بعدما تأخر في المباراة بهدف دون رد قبل أن يقلب الطاولة بثنائية عمر مرموش ومحمد صلاح.ويتصدر جنوب إفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب الفراعنة، ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.

قائمة منتخب الفراعنة فى كأس الأمم

تضم قائمة منتخب الفراعنة للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

رقم تاريخي لمنتخب الفراعنة فى كأس أفريقيا

ويأمل منتخب الفراعنة استعادة لقب كأس الأمم الإفريقية بعد غياب طويل منذ نسخة 2010 التي أقيمت في أنجولا، ويعد الفراعنة أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب القاري برصيد 7 مرات ولكنه لم يفز باللقب منذ 15 عاماً كاملة.

تدريب منتخب مصر استعدادا لجنوب إفريقيا تدريب منتخب مصر استعدادا لجنوب إفريقيا

تدريب منتخب مصر استعدادا لجنوب إفريقيا تدريب منتخب مصر استعدادا لجنوب إفريقيا

تدريب منتخب مصر استعدادا لجنوب إفريقيا تدريب منتخب مصر استعدادا لجنوب إفريقيا

تدريب منتخب مصر استعدادا لجنوب إفريقيا تدريب منتخب مصر استعدادا لجنوب إفريقيا

تدريب منتخب مصر استعدادا لجنوب إفريقيا تدريب منتخب مصر استعدادا لجنوب إفريقيا

تدريب منتخب مصر استعدادا لجنوب إفريقيا تدريب منتخب مصر استعدادا لجنوب إفريقيا