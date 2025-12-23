قائد الجيش الثاني الميداني: العملية الشاملة 2018 حطمت بنية الإرهاب التحتية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:31 صباحاً - كشف اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف، قائد الجيش الثاني الميداني، عن تفاصيل حول "العملية الشاملة سيناء 2018" والجهود التي بذلتها القوات المسلحة لتطهير أرض الفيروز من دنس الإرهاب، مؤكداً أن النجاح العسكري مهد الطريق لانطلاق قطار التنمية.

وأوضح اللواء عساف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن العملية الشاملة التي انطلقت في عام 2018 استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة للغاية، واستهدفت القضاء على العنصر البشري للإرهابيين وتدمير بنيتهم التحتية بشكل كامل.

تكتيكات عسكرية ونتائج مبهرة:

أشار قائد الجيش الثاني إلى أن القوات المسلحة نفذت مداهمات في توقيتات متزامنة شملت المنطقة من شرق قناة السويس وحتى خط الحدود الدولية، مما أدى إلى حرمان العناصر الإرهابية من حرية الحركة وقطع خطوط الإمداد اللوجستي عنهم.

واستعرض "عساف" أرقاماً تعكس حجم التحدي الذي واجهته الدولة، حيث أسفرت العمليات منذ عام 2011 وحتى القضاء التام على الإرهاب عن: تدمير حوالي 7000 عبوة ناسفة. ضبط 19 ألف قطعة سلاح متنوعة. التحفظ على نصف مليون طلقة وذخيرة من أنواع مختلفة.

مرحلة الحسم والتنمية

أكد اللواء عساف أن عام 2022 شهد "مرحلة الحسم" النهائي، حيث تضافرت جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لاستعادة السيطرة الكاملة على كافة مناطق شمال سيناء، مشيداً بتضحيات الشهداء والمصابين من رجال الجيش والشرطة، وكذلك المدنيين من أهالي سيناء الذين وقفوا صفاً واحداً مع دولتهم.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القيادة السياسية بدأت مرحلة جديدة تهدف إلى ربط سيناء بمدن غرب القناة عبر مشروعات قومية عملاقة، لتصبح سيناء في مقدمة قاطرة التطور والبناء، ولتتحول من ساحة للقتال إلى واحة للإعمار والتنمية الشاملة.