علامات تشير إلى إصابتك بمشكلات فى الكلى 

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر الكلى مصفاة الجسم للتخلص من السموم، حيث تقوم بالتخلص منها عبر المثانة من خلال عملية الإخراج، كما توجد أسباب عديدة قد تضر بأنسجة الكلى، مما قد يؤدي هذا الضرر إلى عدم قدرة الكلى على إزالة السموم والسوائل الزائدة من الجسم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthsite.

علامات تحذيرية لمشاكل الكلى

صعوبة التبول

تعد صعوبة التبول واحدة من أبرز علامات مشاكل الكلى، وقد تشعر بالرغبة في التبول بشكل متكرر خاصة أثناء الليل، أو شعورًا بالضغط أثناء التبول.، تجدر الإشارة إلى أن لا شيء من هذه الأعراض طبيعي.

التورم

تعمل الكلى على إخراج السوائل الزائدة والسموم من الجسم، وهي إحدى طرقها التي تستخدمها لتطهير الجسم من السموم، لكن عندما لا تعمل الأعضاء بشكل صحيح، تتراكم السوائل والسموم في الجسم، مما يضر بصحة الكلى وصحتنا ويؤدي إلى انتفاخ الوجه والمفاصل والأطراف، بالإضافة إلى التورم والالتهابات.

البول الرغوي

يعد ظهور البول الرغوي علامة أخرى على مشاكل الكلى، وإذا لاحظت هذه المشكلة، فيجب عليك استشارة الطبيب فورًا.

طعم معدني في الفم

في حالة إذا كان دمك يحتوي على كميات كبيرة من الفضلات، فقد يؤدي ذلك إلى رائحة فم كريهة أو تغير في طعم الفم، وعلى الرغم من ذلك، لا يحدث هذا عندما يكون جسمك سليم وخالي من السموم والفضلات، فيمكن أن يزداد هذا التغير في الطعم ورائحة الفم الكريهة إذا كانت كليتك غير صحية ولا تقوم بالعمل بشكل صحيح، وقد تلاحظ أيضًا تغيرات فى شهيتك في هذه الحالة، ينصح بمراجعة الطبيب فورًا.

التعب

يمكن أن تؤدي مشاكل الكلى إلى شعور مستمر بالتعب والإرهاق الشديد، إذ تفرز الكلى السليمة هرمونًا يسمى الإريثروبويتين (EPO) المسؤول عن الحفاظ على عدد خلايا الدم الحمراء، وعندما تكون الكلى غير صحية، تنخفض خلايا الدم الحمراء مما يسبب الشعور بالتعب.

بول شاحب أو داكن جدًا

لن يظهر لون البول طبيعيًا إذا كانت كليتاك غير سليمتين، فقد يكون داكنًا جدًا أو شاحبًا للغاية، هذان العرضان يعدان من العلامات التي تشير إلى أن الكليتين قد تكونان في خطر.