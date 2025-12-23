مان سيتى يحتفل بهدف عمر مرموش في بداية مشوار الفراعنة بكأس أمم افريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:31 صباحاً - احتفل نادى مانشستر سيتى بهدف عمر مرموش نجم الفريق الإنجليزى مع منتخب الفراعنة في الفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في أولى مباريات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وكتب مانشستر سيتى عبر حسابه على فيسبوك: "يبدأ البطولة بهدف وفوز" مع صورة لعمر مرموش أثناء احتفاله بهدف منتخب مصر الأول ضد زيمبابوي.

عمر مرموش رجل مباراة مصر وزيمبابوي

توج عمر مرموش نجم منتخب الفراعنة ومانشستر سيتى الإنجليزى، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة منتخب الفراعنة وزيمبابوى التى جرت اليوم فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالدور الأول لأمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب الفراعنة فوزا صعبا أمام زيمبابوى فى المباراة التى جرت مساء الإثنين، بهدفين مقابل هدف على ملعب أدرار بالمغرب، وتقدم منتخب زيمبابوى بالهدف الأول فى الدقيقة 20 بتوقيع برنس دوبى، قبل أن يتعادل عمر مرموش فى الدقيقة 63، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل محمد صلاح هدف الفوز.

