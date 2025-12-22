الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر البيض من أبرز الأطعمة على وجبة الإفطار، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، مما يمنح الجسم طاقة وحيوية في بداية اليوم، وقد تواجه ربات البيوت صعوبة في معرفة الطريقة الصحيحة لسلق البيض والمدة المناسبة للحصول على الشكل المرغوب، كما أن ترك البيض لفترة طويلة قد يسبب الكثير من الأضرار.

لن تتوقع المفاجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند سلق البيض أكثر من 12 دقيقة

ووفقًا لما أوضح موقع “WikiHow” والدكتور أحمد حمدي، خبير سلامة الغذاء ومدير إدارة المجازر والتفتيش عن اللحوم، عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك”، سنعرض لكم في هذا المقال أضرار البيض التي لا يعرفها الكثيرين، وكذلك فوائد مائه.

المدة الصحيحة لسلق البيض

تتراوح المدة الصحيحة لسلق البيض بين 7 و10 دقائق، أما عند سلقه لمدة 12 دقيقة أو أكثر، فستلاحظ أن صفار البيض يتحول لونه إلى الأخضر، وهو عبارة عن مادة كبريتيد الحديد فهو مركب كبريتي ضار يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل، منها:

اضطرابات في الجهاز الهضمي

مغص شديد للأطفال وللكبار

الشعور بانتفاخ المعدة

يزيد ألام القولون العصبي

فوائد ماء سلق البيض

يحتوي ماء البيض على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتينات والعديد من الفيتامينات، ويمكن استخدامه كمساعد لتخفيف آلام العظام والحماية من هشاشتها، إذ يحتوي على كمية من الكالسيوم تقترب من الموجودة في البيض نفسه، ويمكن وضع القدمين أو اليدين في ماء البيض لمدة نصف ساعة ليقوم الجسم بامتصاص الكالسيوم.

كما يمكن استخدام ماء سلق البيض في غسل الشعر، خاصة الشعر شديد الجفاف، لاحتوائه على البروتين الذي يمنحه مظهراً حيوياً ولامعاً، ويمكن أيضًا إضافة القليل من الخل إلى ماء البيض واستخدامه في تنظيف الأسطح والأواني، حيث يساعد هذا الخليط على تنظيف الأتربة.

درجة الحرارة المناسبة لسلق البيض

ولعمل البيض بطريق النصف سواء، يجب أن تكون درجة الحرارة المثالية 66 درجة مئوية، أما بطريقة السواء الكامل فينبغي أن تكون درجة الحرارة المناسبة 78 درجة مئوية.