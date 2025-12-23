الرياض - كتبت رنا صلاح - اختتمت مساء أمس الاثنين، منافسات الجولة السادسة والأخيرة من الدور الأول لبطولة كأس الأردن للسيدات لموسم 2025.

اختتام منافسات الجولة السادسة من كأس الأردن للسيدات

وشهدت الجولة، تفوق عمان FC على الاتحاد 2-1، عن طريق راما الخاشوك د.87، ونور زوقش د.90+2، وأحرز هدف الاتحاد الوحيد تقى غازي د.7.

ويتصدر عمان FC جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط يليه الاتحاد 7، ثم نشامى المستقبل (دون نقاط)، ولحساب المجموعة الثانية يتصدر الاستقلال جدول ترتيب الفرق برصيد 4 نقاط، يليه الأرثوذكسي نقطة واحدة.

وبذلك تأهل كل من عمان FC أولا والاتحاد في المركز الثاني لحساب المجموعة الأولى، إلى جانب الاستقلال في المركز الأول والأرثوذكسي ثانيا ضمن "الثانية".

ويقام الدور الثاني بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لأي لقاء بالتعادل، يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة، لتحديد الفريق الفائز.