الرياض - كتبت رنا صلاح - يخاف الكثير من الناس من مشكلة زيادة الأملاح في الجسم، فهو أمر يزعج الكثيرون بسبب المخاطر الناتجة عنها، حيث تتراكم في الجسم وتؤدي إلى تكون حصى البول، ويمكن أن تسبب العديد من المضاعفات الخطيرة، لذلك يبحث الكثيرين عن طرق وعلاجات منزلية تساعد على التخلص من الأملاح والوقاية منها، لذلك في السطور القادمة سنعرض لكم مشروب يخلصك من الأملاح في جسمك

مشروب طبيعي يخلصك من الأملاح في جسمك.. احرص على تناوله يوميًا.

أعراض الإصابة بالأملاح

وبالرغم من الفوائد الكثيرة التي يقدمها الصوديوم للجسم، مثل ضبط الضغط والحفاظ على توازن السوائل، إلا أن ارتفاعه عن الحد الطبيعي قد يسبب مشاكل عديدة، مثل:

ارتفاع الأملاح بالجسم.

الشعور بالعطش المستمر.

الخمول.

نقص الطاقة.

تقلص في العضلات.

إسهال.

آلام في أحد جانبي الجسم.

تورم القدمين.

رعشة الجسم في الحالات المتأخرة.

أسباب الإصابة بالأملاح

ومن جانبها، كشفت الدكتورة ريهام صفوت، أخصائية التغذية العلاجية، أن الأشخاص يمكن أن يصابون بالأملاح بسبب قلة شرب الماء يوميًا، أو الإكثار في تناول الملح أو الإفراط في تناول الأطعمة المالحة، أو الجفاف بسبب التقيؤ المستمر، أو الإسهال الحاد أو فرط التعرق أو كثرة التبول، في حالة الإصابة بالسكري، أو الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات المدرة للبول.

كما أشارت “ريهام” إلى أن هناك مشروب عصير البقدونس والكرفس يمكنك تضمينه في نظامك الغذائي لعلاج زيادة الأملاح في الجسم، فهو يتكون من الخضراوات المدارة للبول.

طريقة عمل عصير الكرفس والبقدونس

المكونات:

5 عود كرفس.

2 ليمونه

5 عود بقدونس.

لتر ماء.

ربع كوب عسل.

الخطوات

قومي بخفق الكرفس والبقدونس والماء في الخلاط الكهربائي.

أضيفي عصير الليمون وامزج جيدًا.

قومي بتحلية العصير بالعسل وقدميه باردًا.

نصائح منزلية للحد من الأملاح