الرياض - كتبت رنا صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، عن حل صحي وطبيعي يساعدهم على تحقيق أهدافهم المتعلقة بفقدان الوزن، وفي هذا الإطار، كشف خبير التغذية عبد الرحمن شمس، عن مشروب طبيعي خارق يمكنك تناوله يوميًا لفقدان من 2 إلى 3 كيلوجرامات شهريًا دون الحاجة إلى اتباع أنظمة التخسيس القاسية وحبوب الحمية المجهولة.

مشروب سحري.. وصفة طبيعية لتفقد 2-3 كيلو شهريًا دون رجيم قاس

مكونات المشروب السحري للتخسيس

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور: الذي يساعد على تعزيز عملية الحرق وتحسين الهضم.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة: تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل تخزين الدهون.

عصير نصف ليمونة طازجة: مليئ بفيتامين “سي” ويساعد الكبد على التخلص من السموم.

ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي: يمنح المشروب نكهة طبيعية ويمنح طاقة بدون سعرات فارغة

كوب من الماء الدافئ: من الأفضل أن يكون بدرجة حرارة الجسم ليساعد في سرعة الامتصاص.

طريقة التحضير:

في البداية، أضيفي الزنجبيل والقرفة إلى كوب الماء الدافئ.

قلبي المكونات جيدًا واتركيها لمدة دقيقتين.

ضعي عصير الليمون والعسل مع التحريك حتى يذوب تمامًا.

يجب تناول المشروب في الصباح على معدة فارغة أو قبل الوجبة الرئيسية بـ 30 دقيقة للحصول على أفضل النتائج.

كيف يعمل المشروب على فقدان الوزن؟

ووفقًا لـ الخبير عبد الرحمن شمس، فإن هذا المشروب يعمل بآلية ثلاثية الأبعاد، وهي:

تعزيز الأيض: المكونات مثل الزنجبيل والقرفة تساعد في تحفيز الجسم على حرق الدهون بفعالية أكبر.

تقليل الشهية: تساعد العسل والقرفة على تحقيق شعور بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي يقلل من الإفراط في تناول الطعام.

إزالة السموم: يعمل الليمون على تنقية الكبد والجهاز الهضمي، وبالتالي فهو يحسن من كفاءة الجسم في استخدام الطاقة بدلاً من تخزينها كدهون.

نتائج ملموسة دون مجهود كبير

وبتناول هذا المشروب السحري يوميا، يمكنك أن تفقد من 2 إلى 3 كيلوجرامات شهريًا، وهو معدل صحي ومستدام لفقدان الوزن، فهذا المشروب ليس مجرد وسيلة للتخسيس، ولكنه إضافة صحية لنمط حياتك العام.

نصيحة خبير التغذية

كما يوصي عبد الرحمن شمس، بضرورة الالتزام بتناول هذا المشروب بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي لمدة 20-30 دقيقة يوميًا.