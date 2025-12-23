الرياض - كتبت رنا صلاح - تلعب بعض المشروبات الطبيعية دورًا مساعدًا في تحسين حساسية الجسم للإنسولين والحد من الارتفاعات المفاجئة في مستويات السكر بالدم، ما يجعلها خيارًا داعمًا لمرضى السكري عند الالتزام بتناولها ضمن نظام غذائي متوازن وتحت إشراف طبي متخصص.

مفعوله سحري.. مشروب طبيعي يخفض نسبة السكر في الدم خلال دقيقة | معجزة ربانية

مشروبات يوصي بها خبراء التغذية لضبط سكر الدم

وأوضح أحمد صلاح، خبير التغذية، أن إدراج بعض المشروبات الطبيعية ضمن الروتين اليومي يمكن أن يساهم في دعم استقرار مستويات الجلوكوز، إلى جانب العلاج الدوائي واتباع نمط حياة صحي.

القرفة

تُعد القرفة من أبرز الأعشاب التي تساعد الجسم على تحسين كفاءة استخدام الإنسولين، كما تسهم في تقليل ارتفاع السكر بعد الوجبات. ويُنصح بتناولها كمشروب دافئ أو إضافتها إلى الشاي بشكل منتظم.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات فعالة، أبرزها «الكاتيشين»، التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين عملية التمثيل الغذائي وتنظيم مستوى الجلوكوز في الدم. ويفضل تناول كوب صباحًا وآخر مساءً.

الكركم بالحليب

يساعد الكركم، بفضل احتوائه على مادة «الكركمين»، على تقليل مقاومة الإنسولين وتهدئة الالتهابات داخل الجسم. ويُنصح بتناوله مع الحليب النباتي للحصول على أفضل فائدة صحية.

الماء الدافئ بالليمون

رغم أن هذا المشروب لا يخفض مستوى السكر بشكل مباشر، إلا أنه ينشط وظائف الكبد ويحسن عملية الهضم، ما يساهم في تقليل التقلبات الحادة لمستويات الجلوكوز على مدار اليوم.

الحلبة

تُعد الحلبة من المشروبات التقليدية الفعالة في تنظيم سكر الدم، لاحتوائها على ألياف قابلة للذوبان تساعد على إبطاء امتصاص الجلوكوز، ما يدعم الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر.

تنويه مهم لمرضى السكري

وأكد خبير التغذية أن هذه المشروبات لا تُعد بديلًا عن العلاج الطبي، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل إدخال أي تعديلات غذائية، خاصة لمرضى السكري الذين يعتمدون على أدوية خافضة للسكر أو الإنسولين.