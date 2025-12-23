الرياض - كتبت رنا صلاح - تشير الأرقام الصادر عن منظمة «Wise Voter»، المتخصصة في الأرقام والإحصاءات، إلى أن 537 مليون شخص مصابون بمرض السكري في جميع أنحاء العالم، ويزداد أعداد مرضى السكري في العالم يومًا بعد يوم، حيث يوجد توقعات بارتفاع هذا العدد إلى حوالي 783 مليون مصاب عام 2045م، ويصاب الشخص بالسكري نتيجة لارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم عن المعدل الطبيعي، والذي يؤدي مع مرور الوقت لتعرض الشخص لمخاطر عديدة منها أمراض القلب والأوعية الدموية، والعينين، والكلى، والأعصاب، وذلك في حال لم يتم السيطرة على هذا الارتفاع، ويوجد طرق طبيعية لخفض نسبة سكر الدم بدون أدوية، والتفاصيل في السطور الآتية، وموضوعات أخرى ذات صلة.

صحتك بالدنيا .. أفضل الطرق الطبيعية لخفض نسبة سكر الدم بدون أدوية

الحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن المستويات الطبيعية، يعد من الأمور الهامة للصحة العامة للأشخاص، حيث يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السكري من النوع الأول والثاني، وكذلك أمراض القلب وتلف الكلى ومشكلات الرؤية بسبب ضعف الشبكية وأعصاب العين، وهناك طرق طبيعية لخفض مستويات السكر في الدم، دون تناول أي أدوية أو عقاقير من أبرزها:

لخفض نسبة سكر الدم بدون أدوية

تناول الكربوهيدرات في نهاية الوجبة.

تناول الألياف القابلة للذوبان مثل التفاح، والأفوكادو، والفاصوليا، والبذور.

اختيار الحبوب الكاملة مثل الشعير والشوفان بدلاً من المكررة.

المشي بعد الوجبات، حيث يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم.

ممارسة التمارين الرياضية، وخاصة قبل الوجبات.

تناول البقوليات بكثرة، يساعد في تحسين ضبط السكر على المدى القصير والطويل.

الإكثار من تناول الأطعمة المخمرة مثل خبز العجين.

تقليل السكريات المضافة، ويوصي الخبراء بألا يتجاوز الاستهلاك اليومي عن 25 جرام للمرأة و36 جرام للرجل.

الحصول على ما يكفي من فيتامين «د»، الذي يخفض مستويات السكر في الدم للمصابين من النوع الثاني.

أفضل الأطعمة لخفض نسبة السكر في الدم

الطعام والماء مصدران أساسيان لتغذية الجسم وتقويته، وهناك العديد من الأطعمة التي تتعدى فوائها مجرد كونها تسد الجوع وتسبب الإحساس بالشبع، حيث تعد علاجًا طبيعيًا لبعض الأمراض وخاصة المزمنة، مثل ارتفاع السكر في الدم، ومن أبرزها: