يعرف ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت" لأنه قد يحدث دون ظهور أعراض واضحة، ومع ذلك يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولحسن الحظ، توجد خطوات بسيطة يمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم بسرعة وفعالية عند ارتفاعه، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم أبرز الحيل السريعة لضبط ضغط الدم المرتفع.

8 حيل سريعة لخفض ضغط الدم المرتفع في دقائق

هناك مجموعة من الحيل التي يمكن استخدامها لخفض ضغط الدم المرتفع بسرعة وهي:

التنفس العميق والاسترخاء

يمكن أن تساعد ممارسة التنفس العميق لبضع دقائق على تهدئة الجهاز العصبي وخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ.

المشي أو الحركة الخفيفة

يمكن للنشاط البدني حتى لو كان خفيف، مثل المشي لمدة 10 دقائق فقط، أن يساعد على تنشيط الدورة الدموية ويساهم في خفض ضغط الدم.

شرب الماء

قد يؤدي الجفاف إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا فإن شرب كوب من الماء البارد يساعد على إعادة توازن الجسم وخفض الضغط.

تقليل الملح فورًا

ينصح بتجنب الأطعمة المالحة طوال اليوم، وذلك لأن الصوديوم يمكن أن يرفع ضغط الدم بسرعة.

الاستلقاء ورفع القدمين

يساعد الاسترخاء مع رفع الساقين على التقليل من ضغط الدم عن القلب وتحسين تدفق الدم.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز أو الأفوكادو، على موازنة تأثير الصوديوم في الجسم.

الابتعاد عن الكافيين مؤقتًا

قد يتسبب شرب القهوة والشاي في رفع الضغط بشكل مؤقت، ولذلك يوصى بتجنبها عند الشعور بارتفاع ضغط الدم.

استخدام تمارين التأمل أو اليوجا

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام تمارين التأمل أو اليوجا يساعد على تخفيف التوتر، وهو عامل رئيسي في ارتفاع ضغط الدم.

نصيحة مهمة حال استمرار ارتفاع ضغط الدم

في حال استمرار ارتفاع ضغط الدم أو تكرار الأعراض المصاحبة له مثل الصداع الشديد أو الدوخة أو ضيق التنفس، يجب عدم الاكتفاء بهذه الحيل السريعة فقط، بل يُنصح بمراجعة الطبيب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة واتباع خطة علاجية مناسبة للحالة الصحية.