الرياض - كتبت رنا صلاح - قد يلاحظ البعض بعد نهاية يوم طويل من الوقوف أو العمل، انتفاخ في الكاحلين أو القدمين، كثيرون يتجاهلون هذا العرض ويعتبرونه أمرًا طبيعيًا، إلا أن أطباء القلب وهيئة الصحة البريطانية يحذرون من أن تورم الساقين قد يكون إشارة مبكرة لقصور القلب، وهو مرض مزمن يهدد حياة الملايين حول العالم.

الصحة البريطانية تحذر من ظهور أعراض قصور القلب فى الساقين

أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، أن الوذمة أو احتباس السوائل في الأنسجة، تعد من أبرز العلامات التي تشير إلى مشكلات في ضخ الدمن ويظهر هذا التورم في العادة في آخر اليوم بعد الوقوف أو المشي لفترات طويلة، وفي بعض الأحيان يختفي نسبيًا في الصباح.

تورم الساقين علامة لا يجب تجاهلها

ويشير الأطباء إلى أن تجاهل هذه العلامة قد يتسبب في تفاقم الحالة الصحية، إذ يفقد القلب المصاب بالقصور قدرته على ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأطراف السفلية والرئتين والبطن.

أعراض مقلقة ترافق التورم

كما حذر الخبراء من عدد أعراض أخرى مرتبطة بقصور القلب، وهي:

ضيق في التنفس، خاصة أثناء النوم أو الاستلقاء.

تعب مزمن وشعور بالإرهاق المستمر.

دوخة أو إغماء مفاجئ.

خفقان أو عدم انتظام ضربات القلب.

انتفاخ البطن أو فقدان الشهية.

تغيرات في الوزن غير مبررة

ارتباك أو ضعف في التركيز الذهني.

أسباب تورم الساقين

أشار الأطباء إلى أن تورم الساقين لا يرتبط بالقلب فحسب، ولكن يمكن أن يكون بسبب ما يلي:

الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.

تناول كميات كبيرة من الملح.

الحمل.

السمنة وزيادة الوزن.

بعض الأدوية مثل مدرات البول أو أدوية الضغط.

إصابة أو التواء.

التهابات أو لدغات حشرات.

أمراض الكبد والكلى.

جلطات الدم.

متى يجب زيارة الطبيب؟

لذلك ينصح الأطباء بالحصول على المساعدة الطبية العاجلة إذا كان التورم مصحوبًا بضيق في التنفس أو ألم في الصدر أو دوخة متكررة، وفي حالة إذا استمر التورم لأيام أو تكرر بشكل ملحوظ، فينبغي إجراء فحوص طبية لتحديد السبب.

الوقاية من تورم الساقين

وللتقليل من خطر التورم، يوصي خبراء الصحة بطرق بسيطة، وهي: