الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر البصل من الخضروات التي لا غنى عنها في أي مطبخ، حيث لا تخلو أطباقنا اليومية منه، فهو يتمتع بفوائد صحية عديدة، إلا أن تقطيع البصل هي أمر مزج للكثير من السيدات لتسببه في تدفق لا إرادي للدموع، ولطالما سعى الخبراء لاكتشاف طرق وحيل تساعد في تجنب «دموع البصل» أثناء التقطيع.

كيف تتجنب «دموع البصل»؟ دراسة تكشف عن السر

وفي الفترة الأخيرة، وجد باحثون في جامعة «كورنيل» الأميركية اكتشاف علمي جديد يكشف بدقة كيف تنطلق المادة اللاذعة التي توجد في البصل في الهواء، وكيف يمكنك وقفها.

اكتشاف لتجنب دموع البصل

وكانت الدراسات السابقة قد تعرفت على المادة المسببة لدموع عند تقطيع البصل، والمعروفة لدى الكيميائيين باسم أكسيد البروبانيثال إس، لكن هذه الدراسة هي الأولى التي توضح كيف تصل هذه المادة إلى عيون الطاهي.

قام الفريق باستخدام كاميرات عالية السرعة ونموذجًا حاسوبيًا لمعرفة ما يحدث عند تقطيع البصل بالسكين، واكتشفوا أن ضغط السكين على طبقات البصل يؤدي إلى ضغط الخلايا الموجودة داخلها، ونظرًا لأن كل طبقة مغلفة بقشرة علوية وسفلية، فعند اختراق السكين القشرة العلوية، يُجبر الضغط داخل الطبقة على إخراج رذاذ من قطرات صغيرة.

تفاجأ الباحثون من سرعة الرذاذ المنبعث، إذ انطلقت القطرات بسرعة تتراوح بين 11 و89 ميلاً في الساعة، وهو رقم «أعلى بكثير من سرعة شفرة السكين أثناء التقطيع»، بحسب ما ذكر المهندس سونغ هوان ساني جونغ، مؤلف الدراسة.

طريقة التقطيع الصحيحة

اكتشف الباحثون أن طريقة التقطيع تؤثر مباشرة على كمية الرذاذ، حيث إنهم وجدوا أن أفضل طريقة لتجنب الدموع هي استخدام سكين حاد والتقطيع ببطء، أو تغليف البصل بالزيت قبل التقطيع.

وذكر الباحثون في دراستهم المنشورة بدورية «وقائع الأكاديميات الوطنية للعلوم»: «عندما يكون السكين غير حاد، يزداد الضغط على الطبقات المغلِّفة مما يطلق مزيداً من الرذاذ، وعندما يتم التقطيع بسرعة يزداد عدد القطرات وطاقة الإطلاق بشكل حاد».

والجدير بالذكر، أن الخبراء نصحوا سابقًا ببعض الحيل لتقليل دموع البصل، مثل تبريد البصل قبل تقطيعه، أو وضع القليل من الليمون أو الخل عليه، أو إشعال شمعة أثناء التقطيع.