وفد الحكومة اليمنية: التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين للإفراج عن 2900 محتجز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 02:19 مساءً - اتفقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيون على صفقة تبادل ما يناهز ثلاثة آلاف أسير، على ما أفاد مسؤولون من الجانبين، حسبما أفادت وكالة أنباء اليمن.

ماذا أعلن ممثل الحكومة اليمنية عن الصفقة؟

وأعلن ماجد فاضل، عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات التبادل، الاتفاق مع الحوثيين على صفقة جديدة تُفضي إلى إطلاق سراح "آلاف" الأسرى.

بدوره، قال عبد القادر المرتضى، مسؤول الوفد الحوثي المعني بالمعتقلين، في منشور على إكس: "وقعنا اليوم اتفاقا مع الطرف الآخر على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم.