الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف باحثون هولنديون مؤخرًا أن الفول السوداني ليس مجرد وجبة خفيفة تتناول خلال مشاهدة مباريات كرة القدم أو الرحلات أو أثناء مشاهدة الأفلام والمسلسلات، بل يمكنه أيضًا أن يساعد على تعزيز وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة، وتبين أن تناول نحو 60 حبة من الفول السوداني غير المملح والمحمص بقشره يوميًا لمدة أربعة أشهر يعزز تدفق الدم إلى الفصين الأمامي والصدغي من الدماغ، وهو ما يعرف بـ”تدفق الدم الدماغي الشامل”، مما يساعد على تحسين القدرة على تذكر المعلومات المنطوقة أو المكتوبة.

وجبة خفيفة شائعة تقوي الذاكرة وتعزز وظائف الدماغ

وبحسب أطباء في المركز الطبي بجامعة ماستريخت، ارتفع تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة 3.6%، في حين تحسنت الذاكرة بنسبة 5.8%، كما تبين انخفاض في ضغط الدم عند 31 شخص من كبار السن الأصحاء، وقد يكون لهذه النتائج آثار على الأشخاص الذين يرغبون في تقليل خطر الإصابة بالخرف، الذي يزداد مع التقدم في السن وتدهور وظائف الأوعية الدموية في الدماغ.

تحسن الذاكرة

ومن جانبه، قال دكتور بيتر جوريس، الأستاذ المشارك في قسم التغذية وعلوم الحركة بالجامعة، في بيان: “يعتبر تدفق الدم الدماغي مؤشراً فسيولوجياً مهماً لوظيفة الأوعية الدموية في الدماغ، ويشير إلى كمية الدم التي تتدفق عبر الدماغ، ناقلة الأكسجين والعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة الدماغ”.

وتابع، أن “تناول الفول السوداني غير المملح والمحمص بقشره على المدى الطويل يساهم في تحسين تدفق الدم الدماغي الإجمالي، مما يشير إلى تحسن عام في وظيفة الأوعية الدموية في الدماغ”، كما تم تحليل الأداء الإدراكي للمشاركين في الدراسة عن طريق استخدام اختبار حاسوبي مروف باسم “بطارية كامبريدج العصبية النفسية الآلية”، وقام الباحثون باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي لدراسة آثار تناول الفول السوداني على صحة الدماغ.

مكسرات الصويا

ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها الباحثون أن تناول الفول السوداني يمكن أن يحسن وظائف الأوعية الدموية في الدماغ عند كبار السن الأصحاء، فإن أبحاث لعام 2021 وجدت أن تناول كمية مماثلة من مكسرات الصويا لمدة 16 أسبوعًا يؤدي أيضًا إلى زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، وكشفت دراستهم في عام 2023 نتائج مشابهة عند تناول المكسرات المشكلة لمدة 16 أسبوعاً.

كما يعتقد جوريس وفريقه أن السر يكمن في المحتوى الغذائي للفول السوداني مقارنة بفول الصويا والمكسرات، حيث يمكن ربط جزء من الفائدة بحمض أميني “اللبنة الأساسية للبروتينات” معروف باسم إل-أرجينين، وبالرغم من أنهم وجدوا “نقصاً” في الأدلة التي تربط حمض الأرجينين الأميني في الطعام بتدفق الدم الدماغي، لكنهم قالوا إن الحقن الوريدي بهذا الحمض الأميني تبين أنه يزيد من تدفق الدم الدماغي الإجمالي بنسبة 9.5%.

أحماض دهنية غير مشبعة

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحماض الدهنية غير المشبعة والألياف والمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة المقللة للالتهابات التي توجد في الفول السوداني قد تساعد على تعزيز تدفق الدم الدماغي، بما يشمل مضاد الأكسدة ريسفيراترول، ووجد أن ريسفيراترول، الذي يوجد في قشر العنب والتوت الأزرق، يساهم في تعزيز تدفق الدم في قشرة الفص الجبهي من الدماغ أثناء المهام المعرفية لدى الشباب الأصحاء، وبحسب الباحثين، إنه بالرغم من أن الفول السوداني يحتوي على كمية أقل من ريسفيراترول، لكنه قد كان عاملاً مساهماً.

كما أضاف جوريس: “في هذه الدراسة، تم اختيار الفول السوداني المحمص بقشرته لأن قشرته تحتوي على ألياف غذائية إضافية ومركبات نباتية طبيعية، وخاصة مضادات الأكسدة، وقد تساعد هذه العناصر الغذائية مجتمعة في تفسير الآثار الصحية المفيدة للفول السوداني المحمص بقشرته التي لوحظت في هذه الدراسة”.