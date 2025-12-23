دوت الخليج -

عُمان ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن

رحبت سلطنة عُمان، بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم الثلاثاء في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن. عُمان ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمنرحبت سلطنة عُمان، بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم الثلاثاء في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن. وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية : "تثمن سلطنة عُمان الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من ٩-٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥م". وأشاد "بتعاون كل الأطراف المشاركة في المفاوضات، وهو ما أسهم في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم، الذي يؤمل منه أن يهيئ الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في الجمهورية اليمنية الشقيقة".

