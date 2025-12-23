تراجع اسعار النفط

تراجع اسعار النفطانخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إذ وازن المتعاملون بين المخاطر الجيوسياسية والعوامل الأساسية السلبية، بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تبيع الخام الفنزويلي الذي احتجزته بينما أدت هجمات أوكرانيا على السفن والموانئ الروسية إلى تفاقم المخاوف من تعطل الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 61.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، فيما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 57.87 دولار للبرميل بحسب وكالة رويترز.

وارتفع كلا الخامين بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة مع تسجيل خام برنت أفضل أداء يومي له في شهرين بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 نوفمبر الماضي.