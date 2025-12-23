العالم اليوم - رقم قياسي لصلاح في افتتاح مشوار مصر بأمم أفريقيا

انتم الان تتابعون خبر رقم قياسي لصلاح في افتتاح مشوار مصر بأمم أفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 07:21 مساءً - أصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يسجل في خمس نسخ متتالية ‌لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا قرب النهاية ليقود بلاده للفوز 2-1 على زيمبابوي في افتتاحية مشوارهما بالبطولة المقامة في المغرب.

واستحوذ صلاح، الذي شارك للمرة الأولى أساسيا بعدما ‌جلس على مقاعد البدلاء في آخر أربع مباريات مع ليفربول، على الكرة ⁠داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة منخفضة بقدمه اليسرى، ليمنح فريق المدرب حسام حسن انطلاقة ناجحة ‌في المجموعة الثانية ويكتب لنفسه رقما قياسيا جديدا.

وقال الاتحاد المصري للعبة عبر منصة "إكس": "قائد منتخبنا محمد صلاح يصبح أول لاعب مصري يسجل في 5 نسخ متتالية من كأس الأمم الأفريقية".

وسجل صلاح في نسخ 2017 و2019 و2021 و2023 و2025. ‍

وكان هدفه في مرمى زيمبابوي هو الثامن له في 20 مباراة خاضها في البطولة القارية.

وسيضع هداف ليفربول (33 عاما) نصب عينيه أن يصبح الهداف التاريخي ‍لمصر، الفائزة ⁠باللقب الأفريقي سبع مرات، إذ يتأخر بفارق أربعة أهداف ‍فقط عن المهاجم حسن الشاذلي، وثلاثة عن مدربه الحالي حسن الذي سجل 11 هدفا في كأس الأمم الأفريقية.

وسجل الشاذلي مهاجم الترسانة ‌السابق 12 هدفا في ‍10 مباريات ما بين عامي 1963 و1974.

وسيخوض صلاح مباراتين إضافيتين على الأقل في البطولة الحالية، إذ سيواجه جنوب أفريقيا يوم الجمعة ‌المقبل ثم أنغولا يوم 29 ديسمبر في بقية مباريات دور المجموعات قبل انطلاق أدوار خروج المغلوب، مما يتيح له فرصة زيادة عدد أهدافه.

ويتطلع قائد مصر للفوز بكأس الأمم الأفريقية وتعزيز رقم المنتخب الملقب بالفراعنة القياسي، بعدما خسر النهائي مرتين ⁠في 2017 و2021.