الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر ارتفاع ضغط الدم من الحالات الصحية الشائعة للغاية، خاصة عند كبار السن، وبالرغم من الاعتماد على الأدوية والحفاظ على نظام حياة صحي لإبقاء ضغط الدم تحت السيطرة، لكن هناك مشروب خارق يعمل على خفض ضغط الدم عند كبار السن.

طلع معجزة ربانية.. مشروب طبيعى يساعد في خفض ضغط الدم لدى كبار السن

وكشف الباحثون، إن عصير البنجر يساعد على خفض مستوى ضغط الدم، حيث أن هذا المشروب غنى بالنترات التى تساهم في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية وذلك وفقًا لما ذكره الموقع الإلكترونى “فوود”.

مشروب يخفض ضغط الدم لدى كبار السن

وأظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة “Free Radical Biology and Medicine”، أن شرب عصير البنجر مرتين يوميًا يساهم في خفض ضغط الدم عند البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 67 و79 عامًا، ويعمل المحتوى العالي من النترات الطبيعية في البنجر على زيادة مستويات أكسيد النيتريك، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

كما يشير الخبراء إلى أن شرب عصير البنجر يساعد في خفض ضغط الدم عند كبار السن، حيث أن نحو 50% من البالغين في الولايات المتحدة، أي حوالي 120 مليون شخص، يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

شرب البنجر يوميا يحافظ على صحة القلب

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة باربرا شيشتر، طبيبة القلب فى مركز هاكنساك ميريديان جيرسى، أن تناول عصير البنجر يساهم في الحفاظ على صحة القلب، حيث أن القلب يضخ الدم عبر الشرايين لتوصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى جميع أنحاء الجسم، ولكن إذا كان الضغط على جدران الشرايين مرتفعًا بشكل مستمر، فهو يسمى ارتفاع ضغط الدم، أو فرط ضغط الدم.

وتشير الدكتورة “شيشتر”، إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعرف غالبًا بـ”القاتل الصامت”، لأن معظم الأشخاص لا يشعرون بأعراض واضحة، كما أن ارتفاع ضغط الدم غير المتحكم فيه يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، لذلك، فإن الفحوصات الطبية المنتظمة أمر مهم للحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي، الذي يكون عادة أقل من 120/80 ملم زئبق.