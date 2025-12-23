الذهب يلامس 4500 دولار
لامس الذهب مستوى قياسيا مرتفعا اليوم، مقتربا من تجاوز المستوى الرئيسي البالغ 4500 دولار للأوقية، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر باعتباره من أصول الملاذ الآمن وسط التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بينما سجلت الفضة أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4476.15 دولار للأوقية "الأونصة"، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 4497.55 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.9 بالمئة إلى 4509.80 دولار للأوقية.
وارتفع الذهب، الذي يعد ملاذا خلال الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، بأكثر من 70 بالمئة منذ بداية العام الجاري، مستفيدا من مزيج قوي من المخاطر الجيوسياسية ورهانات خفض الفائدة وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة منه والتخلي عن الدولار وتجدد تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 69.44 دولار للأوقية بعد أن لامست مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 69.98 دولار، فيما تجاوزت مكاسبها منذ بداية العام 141 بالمئة وتفوقت على الذهب بسبب نقص المعروض والطلب الصناعي.
وقفز البلاتين في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 2167.25 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 17 عاما، بينما زاد البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1803.91 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا.
