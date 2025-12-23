ترامب يجدد تمسكه بضم جزيرة جرينلاند للولايات المتحدة الأمريكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 06:35 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السيطرة الأمريكية على جزيرة جرينلاند أصبحت ضرورة حتمية لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي، مجددًا موقفًا أثار جدلًا واسعًا في السابق، وذلك عقب إعلانه تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثًا خاصًا إلى الجزيرة.



وفي تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" من منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، أكد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند من أجل أمنها القومي، مشيرًا إلى أن لاندري يمتلك خبرة تفاوضية تؤهله لقيادة هذه المهمة، في إشارة إلى تحركات سياسية ودبلوماسية محتملة تتعلق بمستقبل الإقليم.



وربط ترامب موقفه باعتبارات جيوسياسية، متحدثًا عن وجود سفن روسية وصينية في محيط الجزيرة، إلى جانب محدودية القدرات الدفاعية لغرينلاند بسبب قلة عدد سكانها، معتبرًا أن الوضع الحالي يفرض البحث عن حل يضمن المصالح الأميركية في المنطقة القطبية.



وفي السياق نفسه، نفى ترامب أن تكون دوافعه اقتصادية أو مرتبطة بثروات الطاقة والمعادن، مؤكدًا أن بلاده تمتلك موارد كافية، كما انتقد ما وصفه بتقصير دنماركي في الإنفاق على حماية الإقليم.