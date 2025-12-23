وزير التعليم العالى: مصر الـ 25 عالميا عام 2024 فى حجم الإنتاج العلمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 06:35 مساءً - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بعض الإنجازات التي حققتها الجامعات والمراكز البحثية، حيث احتلت مصر المرتبة 25 عالميًا في عام 2024 من حيث حجم الإنتاج العلمي، مقارنةً بترتيبها قبل 10 أعوام، حيث كانت في المرتبة 37 على مستوى العالم، من بين 236 دولة، مشيرًا إلى أحد التقارير الصادرة عن مؤشر المعرفة العالمي في عام 2025 الذى أفاد بأن عدد الباحثين في مصر بلغ 853 باحثًا لكل مليون مواطن، وهو ما وضع مصر في المرتبة 55 عالميًا من حيث عدد الباحثين، مقارنةً بنحو 500 باحث لكل مليون مواطن في عام 2013.

احتفالية عيد العلم

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته باحتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة، لقد تجاوز عدد الباحثين المصريين المدرجين في قواعد بيانات اسكوبس التابعة لمؤسسة إلسيفير حاجز 140 ألف باحث، فضلًا عن الزيادة الملحوظة في عدد الباحثين المصريين المدرجين ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، الصادرة عن باحثي جامعة ستانفورد ومؤسسة إلسيفير، حيث بلغ عددهم 1106 باحثين في عام 2024، مقارنةً بـ 396 باحثًا في عام 2019، ومن المؤشرات الإيجابية أيضًا أن 78% من الإنتاج العلمي المصري نُشر في مجلات Q1 وQ2، وأن 18.7% منه يقع ضمن أعلى 1–10% من المجلات الدولية.