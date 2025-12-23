أخبار اليمن : صنعاء.. اتفاق لتبادل 2900 أسير

صنعاء.. اتفاق لتبادل 2900 أسير
وقع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى العميد عبدالقادر المرتضى، اتفاقًا مع الطرف الآخر يقضي بتنفيذ صفقة تبادل واسعة.
وقال العميد المرتضى في تصريح صحفي "بتوفيق الله وعونه وقعنا اليوم اتفاقًا مع الطرف الآخر على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم، بينهم سبعة سعوديين و23 سودانيًا".
وعبر عن الشكر والتقدير للأشقاء في سلطنة عمان على جهودهم الكبيرة في احتضان ورعاية وإنجاح هذه الجولة، مؤكدًا أنه سيتم نشر التفاصيل لاحقًا.
