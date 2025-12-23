أخبار اليمن : 70942 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

70942 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70 ألفاً و942 شهيداً، و171 ألفاً و195 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، بوصول مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 شهداء، منهم شهيد واحد جديد و4 جرى انتشالهم من تحت الركام، و3 إصابات.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء بلغ منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي 406 شهداء، والإصابات 1118.

وأشارت إلى أنها سجلت وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 16 حالة.