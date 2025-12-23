الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، الثلاثاء، 8.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.3 مليون سهم، نفذت من خلال 3419 عقدا.

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع الثلاثاء

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3545 نقطة، بارتفاع نسبته 0.41 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.58 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.32 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.01 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 109 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 34 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.