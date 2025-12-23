الرياض - كتبت رنا صلاح - في الفترة الأخيرة، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثار جدل كبير حول استخدام ورق الملفوف كعلاج طبيعي لالتهاب المفاصل، وتشير هذه الفيديوهات إلى أن نقع ورق الملفوف في مياه ساخنة، ثم لفه حول المفاصل المتأثرة طوال الليل، قد يكون بديلاً فعالًا عن المسكنات التقليدية.

وصفة تثير الجدل.. ضعي ورق الملفوف على المفاصل وشاهدي ماذا يحدث؟

وصفة غريبة تثير الجدل

الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، يعرض أشخاص يتحدثون عن تجربتهم الإيجابية مع هذه الوصفة، ووفقًا للتعليمات، يجب قطع ورق الملفوف ونقعه في ماء ساخن لبضع دقائق، ثم لفه حول المنطقة المتأثرة وتركه طوال الليل، مع تكرار العملية لمدة أربعة أسابيع للحصول على أفضل نتائج.

التجارب الإيجابية وتجديد الأمل

يقال أن هذه الطريقة تساعد على تخفيف الألم والالتهاب، وبالتالي فإنها بديلاً طبيعي للكثيرين الذين يعانون من آلام المفاصل.

فوائد طبيعية دون آثار جانبية

يرى الكثير من مؤيدي العلاج الطبيعي أن هذه الوصفة آمنة، فهي تعتمد على مكون طبيعي تمامًا بعيدًا عن الأدوية التي قد تضر الكلى أو تسبب آثار جانبية غير مرغوب فيها، ويشير بعض المستخدمين إلى فوائد الملفوف، موضحين خصائصه المضادة للالتهابات والغنية بالفيتامينات.

التحذيرات من الخبراء

وعلى الرغم من ذلك، يتساءل الكثير من الأطباء والخبراء عن فعالية وآمان هذه الوصفة، محذرين من الاعتماد على العلاجات البديلة دون استشارة طبية، فلا توجد دراسات علمية قوية تثبت أن ورق الملفوف علاج فعال لالتهاب المفاصل.

أهمية الاستشارة الطبية

يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل استشارة الطبيب قبل تجربة أي علاج جديد، فقد يكون ورق الملفوف علاجًا منزليًا، لكنه ليس بديلاً عن العلاج الطبي التقليدي، لذلك يجب عليك التأكد من التحقق من المعلومات واستشارة الخبراء للحفاظ على صحتك وسلامتك.