الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الشاي من أكثر المشروبات التي يفضلها الكثيرين، فهو مشروب ساخن ولذيذ وصحي ويتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف، كما يحتوي على مركبات أخرى تساعد على تعزيز الصحة العامة.

بتشرب شاي فتلة.. احذر هذا ما يحدث لجسمك

ووفقًا لما ذكرته الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، يفضل الكثير من الأشخاص تناول الشاي “الفتلة”، لكن هل تعرف الفرق بينه وبين الشاي العادي.

تناول الشاي الفتلة

أوضحت “شيماء”: “الشاي العادي أفضل، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على علاج اضطرابات الجهاز الهضمي وخفض مستويات ضغط الدم”، مضيفة: “لكن الشاي الفتلة يضر بالصحة، وذلك نظرا لأن ورق التغليف الخاص به “الأكياس” يحتوي على مادة ضارة تتفاعل مع درجة حرارة المياه والغليان، وتسبب الأمراض السرطانية على المدى البعيد”.

كما لفتت أخصائية التغذية العلاجية: إلى أن “الشاي الفتلة ليس له أي فائدة، كما أن وضعه في هذه الأكياس تؤدي إلى تغيير مذاقه”، موضحة أن “هذا يشمل أي مشروب بـ “فتلة” وليس الشاي فقط”.

وأوصت”شيماء”: “لذا ينبغي إزالة الأكياس وتفريغه في الكوب”، مختتمة حديثها ناصحة: “يفضل الامتناع عن استخدام أكياس الشاي “الفتلة”، وإذا لم يمكن ينصح بتناول كوب يومي فقط”.

الطريقة الصحية لتناول الشاي

وللاستفادة من الشاي، ينبغي عليك تحضيره بالطريقة الصحية، وهي كما يلي:

يجب تناول الشاي غير المعبأ في أكياس، لأنه يعتبر آمنًا وبديلًا صحيًا.

لا بد من شرب الشاي بمعدل كوب إلى اثنين في اليوم، لا يؤثر على الصحة، لكن يُشترط أن يكون قبل ساعات كافية من النوم.

عدم وضع كميات كبيرة من السكر داخل كوب الشاي.

غلي الشاي في البراد العادي لمدة تلت ساعة، أو في الغلاية الكهربائية التي تتيح ضبط درجة الحرارة المناسبة.

يمكن إضافة الزنجبيل أو النعناع إلى الشاي لتعزيز فوائده.