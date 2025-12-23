علاج منزلي .. ضع البصل تحت الإبط وشاهد ماذا يحدث لجسمك ؟

الرياض - كتبت رنا صلاح - يفضل الكثير من الأشخاص استخدام حيل العلاج المنزلي، فهي جزءًا من التراث الثقافي للعديد من المجتمعات، ومن أبرز الحيل هي فكرة وضع البصل تحت الإبطين، وهي طريق شائعة روج لها بعض الأمهات والجدات، قائلة أنها تساعد على خفض الحمى أو علاج بعض الأمراض، لكن هل هذه الطريقة صحيحة، أم أنها مجرد خرافة؟.

وضع البصل تحت الإبطين

ترجع أصول هذه الفكرة إلى استخدام البصل كمكون طبي في الكثير من الثقافات، إذ كان يعتقد أن البصل يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة، مما جعله خيارًا شائعًا في العلاجات الطبيعية، لذلك جاءت الفكرة التي تفيد بأن وضع البصل تحت الإبط قد يساعد على امتصاص السموم من الجسم أو خفض درجة الحمى، وفقًا لما ذكره موقع brightside.

ماذا يحدث فعلاً؟

عندما تضع البصل تحت الإبط، تنتشر رائحته القوية في الهواء، مما قد يسبب انزعاجًا أو شعورًا بعدم الراحة لدى بعض الأشخاص، ومع ذلك، لا توجد أي أدلة علمية تثبت أن البصل يمكن أن يؤثر على تأثير درجة حرارة الجسم أو مقاومة الحمى، فالحمى هي استجابة طبيعية من جهاز المناعة لمحاربة العدوى، ولا يمكن للبصل أن يؤثر فيها بشكل مباشر.

تأثير النفسية

قد يكون للأفكار الشعبية تأثير نفسي على من يجربون هذه الخرافة، فعندما يعتقد الشخص أن البصل سيساعده على الشفاء، يمكن أن يشعر بتحسن نفسي، مما يؤثر على حالته العامة، ولكن هذا التأثير ليس بسبب البصل نفسه، بل بسبب الإيمان بفاعلية العلاج.

بدائل فعالة

بدلاً من الاعتماد على وضع البصل تحت الإبط، ينصح باتباع طرق طبية مثبتة لعلاج الحمى، مثل شرب السوائل بكثرة، الحصول على الراحة، واستخدام أدوية خافضة للحرارة، وهذه الطرق تعتبر أكثر أمانًا، وإذا استمرت الحمى أو ظهرت أعراض خطيرة، يجب استشارة طبيب مختص فورًا.