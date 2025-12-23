الرياض - كتبت رنا صلاح - مع ارتفاع أسعار مستحضرات العناية بالشعر بشكل كبير، ظهرت في الأسواق منتجات رخيصة مليئة بالمواد الكيميائية، ومن بين الحلول الطبيعية والآمنة، وسعره لا يتجاوز 10 جنيهات هو ماسك بذور الكتان، الذي يمكن تحضيره في المنزل خلال دقائق، وقد أظهرت التجارب والدراسات فوائده المذهلة للشعر.

بديل طبيعي للبلسم ب10 جنيهات.. مكون واحد يحول شعرك من جاف ومجعد لخيوط حرير

فوائد ماسك بذور الكتان

ترطيب عميق: يساعد الجل على ترطيب فروة الرأس والشعر من الجذور إلى الأطراف دون ترك أي ملمس دهني.

تقوية الشعر: بفضل احتوائه على فيتامين E، فهو يعمل على تقوية بصيلات الشعر وتقليل التساقط.

تعزيز اللمعان والنعومة: يعطي الشعر مظهرًا صحيًا وناعمًا كالحرير من أول استخدام.

تحفيز النمو أوميجا 3: تساعد على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر الطبيعي.

بديل طبيعي للجل: يمكن استخدامه لتثبيت تسريحات الشعر بدلًا من منتجات التصفيف التجارية.

طريقة تحضير ماسك بذور الكتان

أولًا، قومي بوضع ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان في كوبين من الماء.

يجب ترك المزيج يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق إلى أن يصبح كثيفًا ويأخذ قوام الجل.

قومي بتصفية الجل بقطعة شاش أو مصفاة ناعمة قبل أن يبرد.

احفظي الماسك في برطمان زجاجي نظيف داخل الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

طريقة الاستخدام

بعد غسل الشعر بالشامبو، قومي بوضع الماسك على الشعر المبلل من الجذور وحتى الأطراف.

يجب تركه لمدة 30 دقيقة على الأقل، ويمكن تغطية الشعر بكيس حراري للحصو على أفضل نتيجة.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر فقط، دون الحاجة لاستخدام بلسم.

من يناسبه ماسك بذور الكتان؟

يعتبر ماسك بذور الكتان مناسبًا لكل أنواع الشعر، خاصة الجاف والمجعد والمصبوغ، كما أنه آمن لفروة الرأس وخالي من المواد الكيميائية والروائح الصناعية.