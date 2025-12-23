وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لسيدة نشرت فيديو للتخلى عن أبنائها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 02:19 مساءً - في استجابة إنسانية سريعة تعكس دور الدولة في حماية أبنائها، استقبلت وزارة العمل أميرة عبده، صاحبة الفيديو المتداول بشأن التخلي عن أبنائها الأربعة، وذلك تلبية لدعوة كريمة من معالي وزير العمل، محمد جبران، الذي سبق وأكد حرصه على دعمها وتوفير سبل حياة كريمة لها ولأبنائها.

وخلال اللقاء، رحّب معالي الوزير بالسيدة أميرة فور وصولها إلى مقر الوزارة، وقام بتسليمها عقد عمل إلى جانب إعانة مالية عاجلة لمساعدتها على مواجهة أعباء المعيشة ورعاية أبنائها، في خطوة تعكس التزام الوزارة بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية.

وأكد وزير العمل أن توفير عقد عمل مستقر داخل الوزارة يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي لها، لافتًا إلى أن أميرة أبدت التزامها باستكمال تعليمها بالتوازي مع عملها الجديد.

وشدد الوزير على أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بضرورة التدخل في مثل هذه الحالات الإنسانية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تترك أبناءها، وتقف دائمًا بجانب من يمرون بظروف صعبة.

وفي ختام اللقاء، وجّه معالي وزير العمل رسالة طمأنة للسيدة أميرة، داعيًا إياها إلى الاطمئنان على مستقبلها ومستقبل أبنائها، ومتمنيًا لها التوفيق في مرحلتها الجديدة، ومؤكدًا استمرار دعم الوزارة لها.