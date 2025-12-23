الرياض - كتبت رنا صلاح - يظهر في الجزء السفلي من الأظافر شكل هلال أبيض اللون، يعرف باسم “lunula”، ويحتوي هذا الهلال على أعصاب وأوعية دموية تساعد في إنتاج الخلايا التي تجعل صفيحة الظفر قوية، وفي هذا المقال سنتعرف على هذا سبب ظهور هذا الجزء الهلالي، وكيف يمكن أن يشير تغير لونه إلى إصابتك بالأمراض، ويكون الهلال الموجود أسفل الأظافر أبيض اللون عندما تكون الأظافر بصحة جيدة، ويأخذ جزءًا صغيرًا من الجزء السفلي من ظفرك، ويظهر بوضوح أكبر في إصبع الإبهام، وفي بعض الأوقات، قد يتغير لون هذا الهلال، مما قد يشير إلى وجود حالة صحية كامنة.

اعرف جسمك.. الهلال الأبيض الموجود حول أظافرك يكشف عن صحتك

سبب تغير لون الهلال الموجود حول الأظافر

أدوية التتراسيكلين: وهي مضادات حيوية تستخدم لعلاج حب الشباب والالتهابات الجلدية، وقد تؤدي إلى اصفرار لون الظفر.

مرض السكري: يمكن أن يجعل لون الهلال أزرق.

الإفراط في تناول الفلورايد: تناول كميات كبيرة من الفلورايد الموجود في معجون الأسنان قد يحول لون الهلال إلى الأسود.

التسمم الفضي بالزئبق: يظهر الهلال باللون الأزرق الرمادي عند التسمم بالزئبق.

متلازمة الظفر الأصفر: يجعل لون الهلال يتلون بالأصفر.

مرض أظافر “terry”: يجعل الهلال يختفي تمامًا، مع ظهور الجزء الأكبر من الظفر باللون الأبيض.

الفشل الكلوي: يؤدي إلى تحول لون الأظافر إلى البني.

فشل القلب: يمكن أن يتحول لون الهلال إلى الأحمر، وهو مؤشر على فشل القلب.

عوامل تؤثر على صحة أظافرك

من الضروري الحفاظ على صحتك النفسية بشكل جيد، فتوجد صلة قوية بين صحة وشكل أظافرك وبين صحتك النفسية، لذا لا تستغرب عندما ترى البعض يقومون بقضم أظافرهم بشكل مستمر والذي قد يكون تعبيرا عن حالة من التوتر وبالتالي يؤثر في النهاية على شكل الأظافر، علاوة على أن التغذية الصحية لها دور كبير أيضا في الحفاظ على صحة أظافرك.