الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد إعلان الفنانة المصرية غادة عبد الرازق قبل عدة أيام عن انسحابها من مسلسل "عاليا" الذي دخل ضمن مسلسلات رمضان المقبل 2026.

غادة عبد الرازق تستأنف مشاركتها بمسلسل عاليا

أعلن موقع "يي تي بالعربي" عن إستئناف النجمة غادة عبد الرازق وتراجعها عن قرار الانسحاب من مسلسلات رمضان المقبل 2026.

و نشر موقع "يي تي بالعربي" عبر حساباته الرسمةه على مواقع التواصل الاجتماعي، تأكيد عودة غادة عبد الرزاق إلى مسلسل "عاليا"، وكتب "غادة عبد الرازق تعلن استئناف تصوير مسلسل عاليا بعد مفاوضات مع شركة الإنتاج"

وكانت قد أعلنت غادة عبد الرازق في وقت سابق عبر تصريحات تلفزيونية انسحابها من مسلسل "عاليا"، وذلك لتأخر بدء التصوير للعمل، وأن الوقت المتبقي لن يسعفها للانتهاء من التصوير وتقديم العمل بطريقة تليق بجمهورها.