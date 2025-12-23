الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضح الباحثون، إن شرب عصير البنجر يعمل على خفض مستوى ضغط الدم، واكتشف باحثون فى جامعة إكسترا أن هذا المشروب مليئ بالنترات التى تساهم في استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، وذلك وفقًا لما نشره الموقع الإلكتروني “فوود”.

مشروب طبيعى يساعد في خفض ضغط الدم لدى كبار السن

ووفقًا لما كشفته دراسة حديثة نشرت فى مجلة “Free Radical Biology and Medicine”، فإن شرب عصير البنجر مرتين يوميًا يساعد على خفض ضغط الدم بشكل كبير عند البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 67 و79 عامًا ويساهم محتوى البنجر العالى من النترات الطبيعية في زيادة مستويات أكسيد النيتريك، وبالتالي يعمل على استرخاء الأوعية الدموية ويحسن الدورة الدموية.

فوائد شرب عصير البنجر مرتين يوميًا

وأشار الخبراء، إلى أن تناول عصير البنجر، يساعد على خفض ضغط الدم عند كبار السن، حيث أن حوالي 50% من البالغين فى الولايات المتحدة، أى حوإلى 120 مليون شخص، يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أظهرت دراسة أجريت عام 2025 ونُشرت فى مجلة “Free Radical Biology and Medicine”، أن تناول عصير البنجر مرتين يوميًا يساعد على خفض ضغط الدم خاصة عند البالغين في الستينيات والسبعينيات من العمر.

شرب البنجر يوميا يحافظ على صحة القلب

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة باربرا شيشتر، طبيبة القلب فى مركز هاكنساك ميريديان جيرسى، أن شرب عصير البنجر يساهم في الحفاظ على صحة القلب، حيث أن القلب يضخ الدم عن طريق الشرايين لتوصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى كل أنحاء الجسم، إلا أنه عندما يكون الضغط على جدران الشرايين مرتفعًا بشكل مستمر، يسمى هذا ارتفاع ضغط الدم، أو فرط ضغط الدم.

والأمر المخيف هو أن ارتفاع ضغط الدم معروف باسم “القاتل الصامت”، حيث أن معظم الأشخاص لا يشعرون بأعراض ملحوظة، ويؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه من خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، لذا، تعتبر الفحوصات الطبية المنتظمة مهمة للحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي، والذى يكون عادةً أقل من 120/80 ملم زئبق.