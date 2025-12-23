الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة جديدة عن مفاجأة غير متوقعة لعشاق العصائر، حيث نصحت بعدم إضافة الموز لبعض العصائر مثل التوت والتفاح والعنب، وذلك لأنها قد تقلل من الفوائد الصحية لهذه العصائر، وأوضحت الدراسة أن إنزيمًا يسمى بوليفينول أوكسيديز (PPO)، الموجود بكثرة في الموز، يتفاعل بالسلب مع مركبات نباتية مفيدة معروفة بالفلافانول، الموجودة في أطعمة مثل التوت والعنب والتفاح والكاكاو، والتي ترتبط بتحسين صحة القلب والدماغ، مما يقلل من امتصاصها.

إضافة هذه الفاكهة إلى العصير قد تلغي فوائده

وأجرى الباحثون الدراسة على مجموعة من المتطوعين، حيث شرب بعضهم عصير التوت، بينما تناول البعض الآخر عصير التوت مضاف إليه الموز، وكشفت عينات الدم والبول أن العصير المضاف إليه الموز قلل من امتصاص الفلافانول بنسبة تصل إلى 84%.

وفي هذا السياق، قال الباحث الرئيسي خافيير أوتافياني، الأستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا، ديفيس: «في حين توقعنا أن يؤثر إنزيم بوليفينول أوكسيديز على محتوى الفلافانول وامتصاصه من العصائر، لكننا فوجئنا بسرعة وفعالية تأثير إضافة موزة واحدة فقط على خفض محتوى الفلافانول في العصير، وبالتالي مستويات الفلافانول في الجسم».

إضافة الموز إلى العصير

وأضاف: «من الضروري عدم الجمع بين الأطعمة الغنية بالفلافانول والتي تتحول بسرعة إلى اللون البني بعد تقطيعها، مثل الموز والأفوكادو»، متابعًا: «عند مزج الموز بالعصائر، يتفاعل إنزيم بوليفينول أوكسيديز مع الأكسجين ويبدأ بتحليل الفلافانول، وهي نفس العملية التي تؤدي إى تحول الفاكهة للون البني بعد تقطيعها».

ويوصي خبراء الصحة، بتناول 400 إلى 600 ملليجرام من الفلافانول يوميًا، لتحقيق هذا الهدف، أوضح “أوتافياني”، أن الأفضل هو مزج الفواكه الغنية بالفلافانول مثل التوت مع مكونات تحتوي على نسبة منخفضة من إنزيم بوليفينول أوكسيديز، مثل الأناناس والبرتقال والمانجو أو الزبادي.

لماذا يقلل الموز من فوائد بعض العصائر؟

ترجع تلك الظاهرة إلى النشاط المرتفع لإنزيم بوليفينول أوكسيديز الذي يوجد في الموز، وهو يبدأ عند تقطيع الفاكهة أو خلطها في العصير بالتفاعل مع الأكسجين، مما يؤدي إلى تكسير مركبات الفلافانول المفيدة قبل أن يتمكن الجسم من امتصاصها، وهذا التفاعل الكيميائي لا يؤثر على الطعم فقط، بل يحد بشكل كبير من القيمة الغذائية للعصائر التي تعتمد على فواكه غنية بالفلافانول، وهو الأمر الذي يجعل اختيار مكونات العصير عامل مهم وأساسي للاستفادة القصوى من فوائد الموز الصحية.