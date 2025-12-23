الرياض - كتبت رنا صلاح - يفضل الكثيرون تناول فاكهة الرمان للاستمتاع بطعمها اللذيذ، ومن ثم التخلص من قشورها في سلة المهملات دون أن يعرفوا الفوائد الكبيرة لهذا القشر، حيث يلعب قشر الرمان دورًا مهمًا في تعزيز صحة الشعر والبشرة، وفي السطور التالية نستعرض بعض الاستخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان.

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. مفيد للشعر والبشرة

يعد قشر الرمان غني بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، وبالتالي فإن هذه الخصائص تجعل القشر مكون فعال في الكثير من المنتجات الطبيعية والعلاجات المنزلية، وفيما يلي بعض الاستخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان:

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

1- العناية بالبشرة والشعر:

مقشر طبيعي: قومي بطحن قشر الرمان الناشف واستخدميه كمقشر طبيعي للبشرة للتخلص من الخلايا الميتة وتوحيد لونها.

قناع للوجه: قومي بمزج مسحوق قشر الرمان مع العسل أو الزبادي للحصول على قناع يغذي ويرطب البشرة.

علاج القشرة: غلي قشر الرمان وشطف الشعر به يساعد على التخلص من القشرة وتقليل الالتهاب.

تقوية الشعر: يمكن وضع مسحوق قشر الرمان إلى الشامبو الخاص بك أو البلسم لتحفيز نمو الشعر وتقويته.

2- الصحة العامة:

مضاد للالتهابات: يساهم قشر الرمان في تخفيف الالتهابات في الجسم.

مضاد للأكسدة: يساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

صحة الفم: يمكن استخدام مغلي قشر الرمان كغرغرة لتساعد على تقليل التهاب الحلق وتطهير الفم.

3- الطب التقليدي:

علاج مشاكل الجهاز الهضمي: يمكن استخدامه لعلاج الإسهال والانتفاخ.

خفض ضغط الدم: يساعد قشر الرمان على تنظيم ضغط الدم.

كيف تستفيد من قشر الرمان؟

يمكن الاستفادة من قشر الرمان بعدة طرق، منها: