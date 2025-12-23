الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الحليب مصدر غني بالعناصر الغذائية المهمة، إذ يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د، وبفضل محتواه العالي من البروتين، يساعد الحليب في نمو العضلات وإصلاحها، ويقوي العظام والأسنان، كما يساهم في الحفاظ على وزن صحي ودعم جهاز المناعة، بالإضافة إلى ترطيب الجسم وتحسين الأداء الأيضي، ولكن أيهما أفضل تناوله في الصباح أم في الليل قبل النوم، هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية، وذلك وفقًا لما تقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

هل تناول الحليب في الصباح أكثر صحة من الليل؟ اعرف التوقيت المناسب

فوائد تناول الحليب في الصباح

يساعد شرب الحليب في الصباح على تعزيز مستويات الطاقة، إذ يحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون التي تعد مصدرًا ممتازًا لبدء اليوم بنشاط، كما يساهم في التحكم في الشهية طوال اليوم بفضل غناه بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين د وفيتامينات ب، والتي عند تناولها في الصباح تضمن جرعة جيدة للجسم.

فوائد تناول الحليب في الليل

بالإضافة إلى ذلك، يساعد شرب الحليب في الليل على تحسين النوم في الليل، لاحتوائه على التربتوفان، وهو حمض أميني يساهم في تعزيز النوم، كما يساعد الكالسيوم الموجود في الحليب على تحويل التربتوفان إلى سيروتونين، والذي يمنح الشعور بالراحة والهدوء، بالإضافة إلى ذلك، فإن محتواه من البروتين يساهم في تعافي العضلات، خاصة بعد ممارسة التمارين الرياضية خلال النهار.

أكد خبراء التغذية، على أن أفضل وقت لتناول الحليب يختلف من شخص لآخر تبعًا لروتينه اليومي وأهدافه الصحية. فإذا كان الهدف هو زيادة الطاقة والشعور بالشبع، فإن شرب الحليب في الصباح هو خيارًا جيدًا، أما إذا كنت ترغب في تحسين النوم والاسترخاء ودعم تعافي العضلات، فمن الأفضل تناوله في الليل.

وعلى الرغم من ذلك، يعد الحليب من منتجات الألبان التي قد تسبب الالتهابات عند بعض الأشخاص، مما قد يؤدي إلى الشعور بالانزعاج أو اضطراب النوم عند تناوله في الليل، أو إلى الانتفاخ طوال اليوم خاصة عند تناوله في الصباح، كما قد يسبب الغازات عند البعض نظرًا لأنه منتج قد يسبب الالتهابات، لذلك يعتمد الأمر على طبيعة كل شخص وحتى إذا كان يناسبه تناول الحليب من الأساس من عدمه.