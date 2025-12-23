لافروف: فوز المدير الجديد لليونسكو العنانى بمنصب المدير العام مؤشر مشجع

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، إن المدير العام الجديد لليونسكو د. خالد العنانى سيستفيد من الثقة التى منحتها إياه أغلبية دول العالم، وسيبدأ فورا فى تصحيح الأخطاء العديدة التى وقعت بالمنظمة خلال الفترة السابقة وأن روسيا تأمل فى ذلك.

فوز خالد العنانى مؤشر مشجع

وأضاف لافروف -خلال الاجتماع العام للجنة الروسية لليونسكو- أن فوز المدير الجديد لليونسكو العناني في انتخابات منصب المدير العام لليونسكو مؤشر مشجع، مشيرا إلى دعوة العناني خلال الحملة الانتخابية، إلى إصلاح المنظمة من خلال إبعاد أنشطتها عن السياسة.

دعم روسي لتعزيز دور الدول الأعضاء

ورحب لافروف بموقف مدير اليونسكو الجديد تجاه تعزيز دور الدول الأعضاء في إدارة المنظمة، فضلا عن ضمان الشفافية المالية والمساءلة.