الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء، العراقية توقف الغاز الإيراني بالكامل، مما أدى إلى خسارة ما بين 4000 إلى 4500 ميغاواط، من الطاقة الكهربائية في الشبكة، بحسب المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى في بيان.

توقف إمدادات الغاز الإيراني للعراق بالكامل

وقال إنه تم توقف ضخ الغاز الإيراني بالكامل، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى بمحطات الإنتاج، مما أثر على ساعات التجهيز.

وبحسب البيان فإن الجانب الإيِراني أرسل برقية أشعر فيها وزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل لظروف طارئة مبيناً أن الوزارة لجأت إلى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الكهرباء,

وأكد أن الإنتاج تحت السيطرة، ولا تزال المحطات عاملة رغم تأثر البعض منها بنقص الغاز، موضحاً أن «الكهرباء استعدت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتأهيل والتوسعة الجارية في محطات توليد الكهرباء».

ولفت إلى أنّ هنالك تنسيقاً مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز المستورد.

كما ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة الكهرباء أعلنت، اليوم الثلاثاء «توقف (إمدادات) الغاز الإيراني بالكامل» إلى البلاد، دون الكشف عن أسباب ذلك.



