الرياض - كتبت رنا صلاح - حضّ رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الاثنين، مجلس الأمن الدولي على دعم خطة حكومته لتحقيق السلام في البلاد التي أنهكتها الحرب المستمرة منذ نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 12 مليون شخص، في ما وصفته الأمم المتحدة بـ "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم.

رئيس وزراء السودان يدعو الأمم المتحدة لدعم خطة السلام

وفي كلمة ألقاها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، دعا إدريس إلى وقف إطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، يتزامن معه انسحاب الميليشيات المتمردة من المناطق التي تحتلها ونزع سلاحها.

كما دعا إلى حوار سوداني–سوداني خلال الفترة الانتقالية للاتفاق على أسس الحكم، على أن تختتم المرحلة الانتقالية بانتخابات عامة تحت رقابة دولية.

وأعرب إدريس عن أمله في الحصول على دعم غير مشروط من أعضاء مجلس الأمن لهذه الخطة، التي وصفها بأنها مكمّلة لمبادرة السلام السعودية–الأميركية–المصرية.

وفي تشرين الثاني الماضي، أثارت رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلنة في التدخل لإنهاء الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع آمالاً في تحقيق اختراق، لكن المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة مع وسطاء آخرين في "التحالف الرباعي" (مصر والسعودية والإمارات) وصلت إلى طريق مسدود.