الرياض - كتبت رنا صلاح - نشرت وزارة العدل الأميركية ما يقرب من 8000 وثيقة جديدة مرتبطة بفضيحة جيفري إبستين على موقعها الإلكتروني، بعدما اتُّهمت بحجب المعلومات، وانتُقدت من المعارضة الديمقراطية؛ بسبب البطء الشديد في نشر تفاصيل الملف.

وزارة العدل الأميركية تنشر 8000 وثيقة جديدة في قضية إبستين

وتحتوي الملفات الجديدة، بحسب تحليل لوكالة فرانس برس، على مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى آب 2019، عندما عُثر على إبستين المدان بالاعتداء (..) ميتاً داخل زنزانته.