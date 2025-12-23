العالم اليوم - ألمانيا.. ترحيل سوري إلى بلاده للمرة الأولى منذ العام 2011

انتم الان تتابعون خبر ألمانيا.. ترحيل سوري إلى بلاده للمرة الأولى منذ العام 2011 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 04:21 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الثلاثاء، ترحيل سوري من ألمانيا لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.

وذكرت الوزارة أنه تم ترحيل المهاجر السوري، الذي سبق أن أُدين بتهم جنائية في ألمانيا، إلى دمشق، حيث سُلِّم إلى السلطات السورية صباح الثلاثاء.

وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت في بيان: "للمجتمع مصلحة مشروعة في ضمان مغادرة المجرمين بلدنا".

وقال لصحيفة "بيلد" الألمانية: "يجب أن يغادر المجرمون بلدنا. نحن نقف من أجل الرقابة، والصرامة، والحزم، ولا نرحم المجرمين المطرودين".

وذكرت "بيلد" أن المرحّل هو مواطن سوري من مواليد 1988، أقام عدة سنوات في ألمانيا، وأُدين بارتكاب عدة مخالفات، كان آخرها صدور أمر قضائي بحقه بسبب السرقة، والاعتداء الجسدي، والابتزاز.

وجاء قرار الترحيل بعد توصل برلين إلى اتفاق مع دمشق لإتاحة المجال لعمليات الترحيل الدورية في المستقبل.

وكانت ألمانيا قد أوقفت عمليات الترحيل المباشر إلى سوريا بعد اندلاع الحرب عام 2011.

وهاجر نحو مليون سوري إلى ألمانيا هربا من الحرب، ووصل جزء كبير منهم في عام 2015.

وبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في أواخر العام الماضي، تزايدت الدعوات في ألمانيا لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، إلا أن الحكومة آنذاك، المنتمية لتيار يسار الوسط، حذرت من أن التوقيت لا يزال مبكرا جدا لتحديد ما إذا كانت الأوضاع في سوريا مهيأة بما يسمح بذلك.